Газета «Наше Дело»

Дорогие соотечественники! Память, правда, справедливость и духовность — вот источники нашей веры и силы. Украинский и русский языки вместе с языками национальных меньшинств должны быть языками единения и дружбы граждан Украины. Поддержав кандидата в президенты Украины от Блока левых и левоцентристских сил Петра Симоненко, страна реально решит все эти проблемы! Дружбе братских народов — да! Украинский и русский должны быть языками единения и дружбы! // дальше В ходе избирательной кампании по выборам президента Украины усиливаются политические спекуляции вокруг национально-культурных проблем и, в первую очередь, статуса русского языка. Так, лидер Партии регионов Виктор Янукович 9 декабря в интервью изданию «Коммерсантъ — Украина» сообщил, что в случае избрания президентом не будет предоставлять русскому языку государственный статус. Таким образом, Янукович публично отказался от своих предвыборных обещаний. Ссылки на принятие каких-то уточняющих законов не изменят ситуацию в стране, потому что для решения вопроса нужны изменения в Конституции, и об этом В. Янукович прекрасно знает, но, тем не менее, ловчит перед избирателями. Фактически он повторил действия Кучмы, который, идя к власти, обещал придать русскому языку статус официального, а став президентом, ничего не сделал для осуществления своего обещания. Это еще раз подтвердило, что представители олигархических кланов защищают в первую очередь частные интересы, а популярные лозунги ими выдвигаются только для привлечения избирателей. Данное заявление вызвало негативную реакцию русскоязычных граждан, продемонстрировав всем, что Партия регионов и ее кандидат в президенты Янукович не собираются менять ситуацию в сфере национально-культурных проблем. Рассуждения о том, что проблему применения языка можно решить путем имплементации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, представляют весьма скользкое поле проблем, где принципиально нельзя решить языковую проблему, тем более в том урезанном виде, в...

подписка: Ах, Вова, Вова, мы с тобой нужны в Париже, как в женской бане пассатижи! // дальше Стране нужен Литвин, говорите? Возможно — если ей нужен кандидат в президенты с размытым образом, срединным мировоззрением, конъюнктурным нравом, пораженный комплексом собственной значимости, неоценимым опытом кучмовского менеджмента, зато с должностью, vip-статусом, с деньгами, с обустроенной жизнью, с умением продаваться тем, кто хочет купить...

Хорош дерьмом кидаться! Не видите? «Ми здобули»! // дальше На биллбордах, выделяющихся своей оранжевостью, красуются надписи «Ми здобули» и «Ми досягли». Выкатанное фотошопом лицо-яйцо президента на фоне этих надписей должно свидетельствовать: это он помог «досягти» и без него никак бы не «здобули»

